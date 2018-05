Air France-KLM onderuit op Damrak

Die fransen hebben het bedrijf al gesloopt.

De schade is enorm en misschien al niet meer herstelbaar

- kosten staking

- verlies trouwe klanten. Dit is nog niet direct uit te drukken in kosten.

- door die gemaakte kosten kan er minder geinvesteerd worden.



Dit laatste punt gaat dubbel pijn doen.



Zoals al werd aangegeven moet AF in hoog conjuctuur stappen maken om te kunnen blijven concurreren.

Dit wordt nu geremd door stakende sukkels die niet inzien dat ze straks hun baan verliezen.



Nu komt er ook nog een aankondiging dat de kerosinekosten sterk gaan toenemen.



Door dit alles lopen ze achter de hoog conjuctuur feiten aan en profiteren er niet van. De concurrentie dus wel.



Mocht er volgend jaar wat economische tegenwind komen dan zul je pas zien hoeveel impact het gaat krijgen voor AF.



Voor mij alle redenen van deze aandelen af te blijven.



Investeer verstandiger en pak een stabiele maatschappij. BA, Lufthansa of andere.



KLM wat heb je toch gedaan met je mooie bedrijf. Je verzuipt omdatde fransen niet willen zwemmen.