Vestas voelt druk van concurrenten

Gepubliceerd op | Views: 150

AARHUS (AFN/BLOOMBERG) - Windmolenmaker Vestas kampt naar eigen zeggen met stevige concurrentie in de sector. Dat zorgde er in de eerste maanden van het jaar voor dat de omzet lager uitviel dan een jaar eerder. Ook de winstgevendheid van het Deense bedrijf verslechterde. Evengoed hield Vestas vast aan zijn verwachtingen voor heel 2018.

De windmolenproducent zette in het afgelopen kwartaal een omzet in de boeken van 1,7 miljard euro, tegenover 1,9 miljard een jaar eerder. De winst daalde van 160 naar 102 miljoen euro. Vestas gaf aan dat door de concurrentie opbrengsten onder druk staan, onder meer door de scherpe aanbestedingsprocedures vanuit overheden. De resultaten waren ook slechter dan kenners in doorsnee van uitgingen.

Op de langere termijn is Vestas positief gestemd over de ontwikkelingen in de markt. De opkomst van windenergie zet prijzen voor elektriciteit aanhoudend onder druk. Daarnaast is er steeds meer het besef dat de toekomst van energie-opwekking duurzaam moet zijn.

Voor heel 2018 verwacht Vestas een omzet tussen de 10 miljard tot 11 miljard euro. De brutowinstmarge zal daarbij uitkomen tussen de 9 en 11 procent.