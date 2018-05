'Handel en banen in focus op beurzen'

Gepubliceerd op | Views: 797

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint vrijdag naar verwachting met winst. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken hoger te openen. Op het Damrak bracht Air France-KLM de resultaten naar buiten. Daarnaast wordt uitgekeken naar de publicatie van het officiële Amerikaanse banenrapport en de uitkomsten van de handelsgesprekken tussen China en de VS.

De stakingen bij luchtvaartmaatschappij Air France drukken duidelijk op het resultaat van Air France-KLM. In het eerste kwartaal leed de luchtvaartcombinatie een operationeel verlies van 118 miljoen euro. De impact van de stakingen was 75 miljoen euro. Voor het hele jaar gaat Air France-KLM uit van een operationeel resultaat dat aanzienlijk lager zal uitvallen dan in 2017.

Brunel kwam eveneens met een handelsbericht. De detacheerder behaalde afgelopen kwartaal een omzet van 213,8 miljoen en voorziet een groeiversnelling in de loop van het jaar. De winstgevendheid zal volgens het bedrijf ook verbeteren.

Unilever

Ahold Delhaize zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. JPMorgan verlaagde het beleggingsadvies voor het Belgisch-Nederlandse supermarktconcern.

Ook Unilever staat in de schijnwerpers. Ruim een kwart van de aanwezige aandeelhouders van het levensmiddelenconcern heeft donderdag op de jaarlijkse vergadering tegen de flinke loonsverhoging van de top van het bedrijf gestemd. De loonsverhoging werd ondanks het verzet goedgekeurd.

Verlies

Heijmans kondigde aan 72 nieuwbouwwoningen te realiseren in Dordrecht. Het bouwbedrijf heeft voor de ontwikkeling van het nieuwbouwproject Tromppark een overeenkomst gesloten met wooncorporatie Woonbron. De waarde van het contract is 20 miljoen euro.

De Europese beurzen sloten donderdag met verlies. De AEX-index verloor 0,7 procent tot 551,73 punten en de MidKap zakte ook 0,7 procent, tot 789,49 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,9 procent.

Euro

De Dow-Jonesindex sloot nagenoeg vlak op 23.930,15 punten. De brede S&P 500 en technologiegraadmeter Nasdaq speelden ieder 0,2 procent kwijt.

De euro was 1,1977 dollar waard, tegen 1,1958 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie stond onveranderd op 68,42 dollar. Brentolie steeg een fractie in prijs tot 73,63 dollar per vat.