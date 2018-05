Lagere resultaten bij BNP Paribas

Gepubliceerd op | Views: 75

PARIJS (AFN) - BNP Paribas, de grootste bank van Frankrijk, is in het eerste kwartaal van dit jaar op lagere resultaten uitgekomen. Het financiële concern zag de inkomsten uit de handel in bijvoorbeeld obligaties teruglopen en had last van negatieve wisselkoerseffecten.

De totale baten zakten op jaarbasis met meer dan 4 procent tot 10,8 miljard euro. De nettowinst ging in vergelijking met een jaar eerder met ruim 17 procent omlaag tot krap 1,6 miljard euro. BNP Paribas stelde wel dat in Europa de zaken steeds beter gaan dankzij het economisch herstel. De bank heeft een doelstelling om in 2020 de winstgevendheid te verbeteren, met een stijging van de inkomsten.