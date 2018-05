Wisselkoersen drukken omzet BASF

Gepubliceerd op | Views: 79

LUDWIGSHAFEN (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse chemiereus BASF heeft in het eerste kwartaal de omzet enigszins zien dalen. Dat was volgens de onderneming te wijten aan negatieve wisselkoerseffecten door een duurdere euro. Hogere prijzen voor producten en toegenomen volumes wisten de krimp wel te temperen.

BASF zette een omzet in de boeken van 16,6 miljard euro. Dat is 211 miljoen euro minder dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebit) kwam 3 procent hoger uit op 2,5 miljard euro. Dat betere resultaat was te danken aan verbeteringen bij de onderdelen Chemicals en Oil & Gas.

Het concern rekent voor heel het jaar op een kleine groei van de opbrengsten, vooral door hogere volumes. Het bedrijfsresultaat voor bijzondere posten zal iets boven het niveau van 2017 uitkomen.