PARIJS (AFN) - Société Générale heeft in het eerste kwartaal lagere inkomsten in de boeken gezet, vanwege zwakkere prestaties bij zijn handel op de financiële markten. Verder zou de Franse bank verwachten dat op korte termijn een schikking van twee zaken in de Verenigde Staten zal worden bereikt.

De inkomsten van SocGen daalden met 2,5 procent tot 6,3 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. De nettowinst steeg wel met bijna 14 procent tot 850 miljoen euro, mede als gevolg van lagere kosten voor het afschermen van risico's.

Er lopen in de VS al jaren onderzoeken tegen de bank. Die zou onder meer hebben gesjoemeld met rentetarieven en steekpenningen hebben uitgedeeld in Libië. Naar verluidt kan zeer spoedig al een schikking tot 1 miljard dollar worden aangekondigd.

Verder is er veel beweging in de top van Société Générale. In maart vertrok de tweede man van de bank, Didier Valet, wegens een verschil van inzicht. Hij werd gezien als een mogelijke opvolger voor topman Frédéric Oudéa. Er zijn nu nieuwe bestuurders benoemd om de functie van Valet over te nemen.