Buffett kocht miljoenen Apple-aandelen

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse miljardair en superbelegger Warren Buffett kocht in het eerste kwartaal, via zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway, 75 miljoen aandelen van technologiegigant Apple. Dat zei Buffett tegen nieuwszender CNBC. Die komen bovenop de ruim 165 miljoen aandelen Apple die Buffett eind 2017 al in handen had.

,,Het is een ongelofelijk bedrijf'', zo sprak Buffett aan de vooravond van de jaarlijkse bijeenkomst van aandeelhouders van Berkshire in Omaha. Daar komen 40.000 Berkshire-aandeelhouders op af, om te luisteren naar Buffett. Hij wordt ook wel het 'Orakel van Omaha' genoemd en zal ook een kijkje in de boeken van de afgelopen maanden geven.

Apple was tot nu toe het op een na grootste aandeel in de portefeuille van Berkshire Hathaway, met een waarde van 28 miljard dollar. Het belang in Wells Fargo had een waarde van 29 miljard dollar. Waarschijnlijk is Apple door de nieuwe aankoop nu Wells Fargo voorbij gegaan, aldus kenners.