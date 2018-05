Hogere kosten drukken resultaat HSBC

Gepubliceerd op | Views: 52

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse bank HSBC heeft in het eerste kwartaal de winst zien dalen. Dat was onder meer te wijten aan hogere kosten. Zo deed het financiële concern investeringen in China en in digitale technologie, zo maakte het bekend bij de presentatie van de cijfers.

HSBC zette een winst voor belasting in de boeken van een kleine 4,8 miljard dollar. Dat is 4 procent minder dan een jaar eerder. De operationele uitgaven kwamen maar liefst 13 procent hoger uit op 9,4 miljard dollar. HSBC zag de omzet groeien, tot 13,7 miljard dollar.

De bank kondigde verder een aandeleninkoopprogramma aan tot 2 miljard dollar. Die inkoop werd enigszins overschaduwd door een flinke voorziening, van bijna 900 miljoen dollar, die HSBC nam vanwege een justitieel onderzoek naar de verkoop van slechte Amerikaanse hypotheken.