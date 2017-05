Philips Lighting trekt aandelen in

Gepubliceerd op | Views: 364

EINDHOVEN (AFN) - Philips Lighting heeft de intrekking van 3,5 miljoen aandelen afgerond. Het gaat om stukken die het verlichtingsbedrijf in februari dit jaar overnam van voormalig moederbedrijf Philips, zo werd donderdag gemeld.

Philips Lighting kocht toen voor 81,9 miljoen euro eigen aandelen in, bij een transactie waarbij Philips zelf in totaal 26 miljoen aandelen in de verkoop deed voor 23,40 euro per stuk. Momenteel staan er in totaal 146,5 miljoen gewone aandelen Philips Lighting uit. Daarvan bezit Lighting er zelf 2,39 procent.

Lighting werd in mei vorig jaar naar de beurs gebracht. Philips wil de komende jaren uiteindelijk al zijn resterende aandelen verkopen. In april werd de deelneming van Philips in Lighting ook al weer verder verkleind, tot een belang van circa 39 procent. Philips deed vorige maand bijna 22,3 miljoen aandelen van de hand, waarbij Lighting eveneens 3,5 miljoen eigen aandelen inkocht. Die zullen ook worden ingetrokken.