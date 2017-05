'Shell boekt sterke resultaten'

Gepubliceerd op | Views: 390

AMSTERDAM (AFN) - Shell heeft vorig kwartaal veel beter gepresteerd dan verwacht. Dat concludeerden analisten donderdag.

Het olie- en gasbedrijf presenteerde voorbeurs een nettowinst (ccs ex-items) van 3,8 miljard dollar, waar in doorsnee door kenners op 3 miljard dollar werd gemikt. Volgens ING waren vooral de resultaten bij de gasdivisie en de chemie veel beter dan verwacht. Op productietak Upstream na overtroffen verder alle divisies de verwachtingen, stelde analist Quirijn Mulder.

Natixis sprak ook van positieve verrassingen bij bijna alle divisies. Upstream bleef daarbij met een winst van 540 miljoen dollar 49 miljoen dollar achter bij de gemiddelde verwachting onder analisten.

ING handhaafde zijn hold-advies voor het aandeel Shell. Beleggers reageerden donderdag enthousiast op de meevallende cijfers. Shell noteerde donderdag rond 10.40 uur 1,9 procent in de plus op 24,40 euro en was daarmee koploper in de licht positieve AEX.