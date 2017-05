Shell koploper in AEX

Gepubliceerd op | Views: 962

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse AEX is donderdag hoger uit de startblokken gekomen. Een flinke koerswinst van zwaargewicht Shell nam de index op sleeptouw. Ook de andere graadmeters in Europa gingen, in reactie op een stroom aan bedrijfsresultaten, licht omhoog.

De hoofdindex op Beursplein 5 stond kort na de openingsbel 0,3 procent in de plus op 526,72 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 784,24 punten. De indices in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tussen 0,1 procent en 0,4 procent.

Shell was met afstand koploper in de AEX met een plus van 2,1 procent. Het olie- en gasconcern profiteerde vorig jaar flink van het herstel van de olieprijs en van kostenbesparingen. De winst van Shell liep op naar 3,75 miljard dollar, tegen 1,6 miljard dollar een jaar eerder. Analisten voorspelden in doorsnee een verbetering tot 3 miljard dollar in de eerste drie maanden van 2017.