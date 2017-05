'Uitspraken AF-KLM over markt bemoedigend'

Gepubliceerd op | Views: 262 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Air France-KLM deed donderdag bij de presentatie van de eerstekwartaalcijfers ,,bemoedigende'' uitspraken over de marktontwikkelingen. Die zouden weleens meer aandacht kunnen trekken dan het operationele verlies, dat sterker is opgelopen dan vooraf was gedacht, schrijven analisten van Liberum in een commentaar.

De ticketprijzen zijn afgelopen kwartaal volgens de luchtvaartgroep nauwelijks meer gedaald en de boekingen voor het zomerseizoen lopen duidelijk voor vergeleken met vorig jaar. Ook positief is volgens Liberum dat het bedrijf voor heel 2017 uitgaat van een lichte daling van de brandstofrekening.

Het effectenhuis heeft een sell-advies voor Air France-KLM, dat woensdag sloot op 7,62 euro.