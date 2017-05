Elian en Luxemburg stuwen omzet Intertrust

Gepubliceerd op | Views: 150

AMSTERDAM (AFN) - De overname van Elian en gunstige ontwikkelingen in Luxemburg hebben Intertrust afgelopen kwartaal een aanzienlijke groei opgeleverd. Dat meldde de financieel dienstverlener donderdag.

Intertrust realiseerde in het eerste kwartaal een omzetgroei van 38 procent, tot 121,6 miljoen euro. Dat was vooral te danken aan de overname van branchegenoot Elian vorig jaar. Daarvoor gecorrigeerd liepen de opbrengsten met ruim 4 procent op. Die toename was vooral te danken aan groei van de activiteiten in Luxemburg.

Het voor de overname aangepaste bedrijfsresultaat (ebita) liep met 1 procent op naar 44,7 miljoen euro. De nettowinst verbeterde met 29 procent naar 20,8 miljoen euro.

Intertrust hield vast aan de verwachting dat de onderliggende omzet dit jaar met 4 à 5 procent zal groeien, met lichte verbeteringen in de ebitamarges. Het bedrijf verlaagde de verwachtingen voor de investeringen in 2017 wel tot minder dan 2 procent van de omzet.