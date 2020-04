Tesla levert te midden van pandemie meer auto's af

Als 1 ding duidelijk is,dan is het wel,dat het stilvallen van de ekonomie een uiterst gunstig effect op ons klimaat heeft,het is lang geleden,dat we van zulke heldere luchten,hebben kunnen genieten!!

Tesla levert hier een positieve bijdrage aan,en voor alle china haters,nu juist uit china!!

Daar humor in deze tijden van topstress een uitermate gezond medicijn is,een leuk verhaaltje,waar ik aan moest denken,de gehele corona waanzin overziende; een gek liep over straat met een kruiwagen op zijn kop,dus met het wiel boven,toen zeiden ze tegen hem;joh,je moet dat ding omdraien,dan gaat het makkelijker,weet je wat hij antwoordde; ik zal gek zijn,dan gooien ze hem vol!!

Ik vraag me echt wel af;zijn we nu wel op de juiste koers,heeft het zin om de levens van zeer zwakke bejaarden met veel kunst en vliegwerk en zeer hoge kosten,onnodig op te rekken,in veel gevallen,zadelen we hen met zwaar beschadigde longen op,waardoor hun,kortstondige leven na corona er 1 word met veel pijn en benauwdheid!

Een tante van mij kreeg acute leukemie,ze zei tegen de artsen,jullie behoeven mij niet meer te behandelen,hooguit mag je mijn pijn verzachten,want ik reis naar een beter,eeuwig,heerlijk VADERLAND,ze is indrukwekkend rustig heen gegaan!!

Geef onze ouwetjes maximaal,heerlijk,gezond vitaminen en mineralen en sporenrijk voedsel,desnoods,heel fijn gemaakt,dat vergroot hun kans op genezing maximaal,zonder nare bijwerkingen!

Trouwers voor ons allen geld dit,gezond,veelzijdig,vitaminerijk,vers voedsel,is wijd en breed het beste wapen tegen corona en om wat ik nu ga zeggen,moet ik misschien wel den bak in;mensen ga maar gerust,heerlijk genieten van het prachtige lenteweer,de zon levert ook vitaminen,vooral vitamine D,dan zak je tenminste niet door je benen,als de coronastorm weer gaat liggen en hier in europa,lijkt hij in kracht af te nemen,blijf wel op afstand;als je bekenden ontmoet,doe een kus op je hand en zend die schaterlachend aan hen toe,je weet wel een heel beetje humorvol!!

Ben ik nu een oude seniele bouwvakker,nee toch niet,in zweden huldigen ze precies mijn standpunt en als ze voet bij stuk houden,komen zij uit de bus met veel minder coronaschade op alle gebied,dan daar waar zijne exxelentie angsthaas de regie in handen heeft!!

Op de beurs keren we terug naar onze kinderjaren,we speelden jo-jo,op en neer en zo verder,er is momenteel geen pijl op te trekken,alles stuitert op en neer,vorige week had ik het over op de koop toenemen van black fryday,na een toch nog aardige week,van de week deed dat monster het nog een beetje bruter,hij verpulverde de helft van mijn weekwinst,maar nog altijd gaf ik het aexje een flink pak rammel,die kwam tot +1,4%,deze jongen hield toch nog +3,5% over!!

Natuurlijk had de oliereus daarin de regie,want die,anders overheerlijke chippies waren niet te pruimen en dat verwondert mij eigenlijk wel;thuiswerken,test appenratuur,beademingskids,vele ic bedden,dat zou toch moeten betekenen,dat de vrachtwagens van hoogvliet,het niet aan kunnen rijden met zakken chips!!let op de komende cijfers van de chipboeren gaan dik meevallen!!

Vandaag zeer veel verschillende vitamientjes zaaien,de SCHEPPER heeft ze niet alleen een heerlijke,heel verschillende smaak gegeven,maar met hun waardevol toegevoegde,verschillende stofjes komen onze lichaamscellen in topconditie,worden de lichaams militairen supersterk en mocht een corona vijand binnendringen,dan word hij vakkundig om zeep geholpen,met als pluspunt; voorgoed bestand tegen deze vijand!!

Morgen,opnieuw,helaas thuis genieten van het meest gezonde medicijn voor tijd en eeuwigheid;het overheerlijke WOORDvanGOD,ik mis het heerlijke,gezamelijke zingen,wel heel erg,als troost zoek ik voor die tijd Andre op of de katwijkse mannen,Henk Binnendijk zegt bij zijn inleiding op ps 42 en 43;ik zing mij altijd door de moeilijkste periodes heen!!,wil je nog een beter medicijn!!

maandag hoop ik dat de olieleveranciers tot een goed plan de aanpak komen,zodat shelletje zijn rally,omhoog herneemt,hopenlijk gaan die enorme chipleveranties zich ook vertalen in hele leuke plussen,je zal zien;dan slepen ze de rest mee omhoog!!SJALOOM!!!