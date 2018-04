Dat is tegen alle verwachtingen in kwa koers euro - dollar.

De andere kant is, wie verwacht dat de euro van nu er in 2048 nog is ?

Op de termijn van nu tot 2028 is het wel cashen voor de kopers, zowel koers als wel 5,5% rente. De dwaas die dat gaat betalen: Aegon.

Aandeel Aegon: ik zou het weg doen, het moge immers bekend zijn dat je aandelen koopt van bedrijven waarvan het management goed is.

Deze obligaties: wel kopen en over een paar jaar weg doen zodra de koers euro - dollar weer tegen de 1 op 1 gaat lopen, dus ruim of juist net voordat de (noordelijke) euro zich afsplitst van de zuidelijke ?

Lijkt me een spannend en leuk spel om te spelen, maar wel wegdoen voordat de bom barst.