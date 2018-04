Franse ex-minister commissaris bij KLM

Tegenstemmen!



Niet nog meer Frans bloed in het bedrijf. Die hebben een stakersmentaliteit die te verafschuwen is. Prima als iemand een keer staakt, maar beter is het als de Franse piloten eens gaan werken!



Je hebt al zo'n koppige stokbroodetende Franse "directeur" die liever vliegtuigen koopt dan zijn medewerkers, die zorgen voor inkomsten, te belonen. Maar ja, moet dat ineens 6% zijn?



De stelling van de vakbinden lijkt alles (6%) of niets = staken en proberen af te dwingen.



KLM wordt hier niet beter van, ook niet qua naamsbekendheid.

De Nederlandse tak heeft haar medewerkers wel beloond!



Daar zie je al de "eenheid" van EU in één bedrijf!



KLM moet je loskoppelen van de Frasosen. Zonde van KLM.