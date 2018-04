Verliezen op Wall Street lopen flink terug

Gepubliceerd op | Views: 1.759

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse beurzen stonden woensdag halverwege de middaghandel in New York nog altijd op verlies. Maar vergeleken met eerder op de dag waren de verliezen wel behoorlijk teruggelopen. Beleggers reageerden eerst erg nerveus op de dreigende escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Maar ze leken er later toch van overtuigd dat de over en weer aangekondigde importheffingen niet zoveel schade betekenen voor de wereldeconomie.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,6 procent in de min op 23,894 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 2603 punten en technologiebeurs Nasdaq ging ook 0,4 procent omlaag, naar 6917 punten. Kort na de openingsbel ging het nog om stevige minnen. Toen leverde de Dow bijvoorbeeld nog 1,8 procent in.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft via Twitter tevens ontkend een handelsoorlog te voeren. Handelsminister Wilbur Ross voegde daaraan toe dat de Chinese reactie op de Amerikaanse heffingen geen verrassing was en redelijk in verhouding met de stappen van de VS. Hij verklaarde verder dat als het tot een handelsoorlog zou komen de VS niet de verliezer zal zijn.

Vliegtuigbouwer

Toch waren de aandelen van grote exporteurs naar China niet erg in trek op de beurs. Vliegtuigbouwer Boeing, machinefabrikant Caterpillar en industrieconcerns als 3M en General Electric (GE) verloren tot bijna 3 procent.

Verder viel het koersverlies van bijna 7 procent bij Spotify op. De muziekstreamingdienst maakte dinsdag nog zijn debuut op Wall Street. Facebook leverde daarnaast ruim 2 procent in. Oprichter Mark Zuckerberg heeft aangekondigd in het Amerikaanse Congres volgende week tekst en uitleg te geven over het privacyschandaal dat speelt bij het internetbedrijf.

Banenrapport

Beleggers verwerkten ook het maandelijkse banencijfer van loonstrookverwerker ADP. Dat cijfer over maart was beter dan economen hadden verwacht en loopt vooruit op het belangrijke banenrapport op vrijdag.

De euro was 1,2283 dollar waard, tegen 1,2295 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 63,16 dollar. Brentolie zakte 0,6 procent in prijs tot 67,76 dollar per vat.