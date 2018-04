Bonden plannen meer stakingen bij Air France

Gepubliceerd op | Views: 13

PARIJS (AFN/RTR) - Franse vakbonden hebben nieuwe stakingen bij Air France afgekondigd voor 17, 18, 23 en 24 april. Zo proberen ze de druk op de directie van de luchtvaartmaatschappij op te voeren. Die blijft weigeren in te gaan op de eisen van de bonden over een salarisverhoging.

Het is niet voor het eerst dat er extra stakingsdagen bijkomen. Op 7, 10 en 11 april staan tevens werkonderbrekingen gepland. Eerder deze week is er bovendien nog gestaakt. Dinsdag legde een deel van de piloten en het cabine- en grondpersoneel het werk neer uit ontevredenheid over hun loon. Dat leidde tevens tot uitval van vluchten.

Inzet van de bonden is een loonsverhoging van 6 procent voor alle medewerkers van Air France. Ze vinden dat medewerkers nu nog nauwelijks meeprofiteren van de sterk verbeterde resultaten van de maatschappij. Het zusterbedrijf van KLM vindt die looneis onverantwoord en wil het geld liever steken in bijvoorbeeld nieuwe vliegtuigen.