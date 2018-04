Verliezen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 732 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond woensdagmiddag op verlies. Ook de andere graadmeters in Europa gingen omlaag vanwege terughoudendheid onder beleggers door de escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel op Wall Street 0,8 procent lager op 524,48 punten. De MidKap zakte 1,2 procent tot 763,25 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren elk ongeveer 0,4 procent in. De DAX in Frankfurt daalde 0,7 procent. Daarmee waren de minnen in Europa wel beduidend minder fors dan de verliezen bij de belangrijkste graadmeters in New York.

China sloeg woensdag terug in het handelsconflict met de VS, nadat de Amerikaanse regering met meer importheffingen op Chinese producten kwam. Het land kondigde aan tarieven van 25 procent op te leggen voor 106 Amerikaanse producten, waaronder sojabonen, vliegtuigen, auto's en chemicaliën.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump ontkende even later via Twitter dat hij een handelsoorlog aan het voeren is, maar daardoor leken de zorgen bij beleggers niet echt af te nemen. Exporterende bedrijven als autobouwers moesten het ontgelden op de beurzen. Zo zakten BMW, Daimler en Volkswagen zo'n 2 procent in Frankfurt.

ArcelorMittal leverde van de hoofdfondsen aan het Damrak het meeste in, met een min van 3,8 procent. Het staalconcern vecht een bod op doelwit Essar Steel aan van een consortium onder leiding van het Russische VTB Capital. Onder meer de familie achter het failliete Essar zou onderdeel uitmaken van het consortium. Volgens de wet in India is dat niet toegestaan.

Verlichtingsbedrijf

Ook verlichtingsbedrijf Philips Lighting, chipmachinebouwer ASML en biotechnoloog Galapagos waren niet bepaald in trek. Ze verloren elk meer dan 3 procent. Heineken won juist 0,9 procent en was daarmee koploper in de AEX.

Bij de kleinere bedrijven zakte Nedap 0,4 procent na een handelsbericht. De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals Nedap voluit heet, heeft in de eerste maanden van dit jaar de opbrengsten met 8 procent zien stijgen en is positief over de ontwikkelingen in 2018.

De euro was 1,2298 dollar waard, tegen 1,2262 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent goedkoper op 62,27 dollar. Brentolie zakte 1,7 procent in prijs tot 66,96 dollar per vat.