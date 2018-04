Zorg handelsconflict zet Wall Street lager

Nu China duidelijk heeft gemaakt de handels oorlog met de VS te strijden kunnen we veel zwaardere beursdalingen vewachten.



De AEX index kan ineens flinke dalingen realiseren van ruim 30 punten per dag of meer. In 1987 daalde de AEX index ruim 60 punten in een dag!



Een bearmarket of zelfs een beurskrach behoren tot de mogelijkheden en beleggers zullen vrijwel zeker hun posities verkopen zeker nu de FED ook heeft aangegeven meer dan vier keer de rente te verhogen dit jaar.



Een stijgende rente, een handels oorlog en winstnemingen zullen de beurzen flink doen dalen wellicht zelfs onder de 400 punten. Kan heel hard gaan, ineens.



De Amerikaanse beurzen zullen vanavond vrijwel zeker fors crashen/dalen waardoor de AEX morgen zeer zwaar verlies zal lijden. Morgen wellicht een Zwarte Donderdag!