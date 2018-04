Nieuwe termijn voor financieel directeur NN

Gepubliceerd op | Views: 68

DEN HAAG (AFN) - Verzekeraar NN Group wil financieel directeur Delfin Rueda voor nog eens vier jaar benoemen. Dat meldde het bedrijf in een verklaring. Rueda, die ook uitvoerend bestuurder is van NN, is sinds mei 2014 de financieel eindverantwoordelijke. De huidige termijn van Rueda loopt tot 31 mei dit jaar.

Verder maakte NN bekend dat het Heijo Hauser en Hans Schoen als commissarissen wil behouden. Aandeelhouders stemmen eind mei over die herbenoeming.

Commissaris Yvonne van Rooij is niet beschikbaar voor een volgende termijn. Haar plaats, wordt na goedkeuring door de aandeelhouders per 1 januari 2019 ingenomen door David Cole. Cole was eerder werkzaam als financieel directeur bij herverzekeraar Swiss Re.