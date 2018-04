'Handelsconflict jaagt Wall Street angst aan'

Gepubliceerd op | Views: 1.304

NEW YORK (AFN) - De escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China trekt naar verwachting een zware wissel op Wall Street. De beurzen in New York openen woensdag waarschijnlijk diep in de min door de importheffingen die de twee grootste economieën ter wereld op elkaar afvuren. Zo kondigde Peking nieuwe importheffingen op Amerikaanse goederen aan als vergelding voor vergelijkbare maatregelen van de regering-Trump.

Hoewel de Amerikaanse president via Twitter ontkende een handelsoorlog te voeren, maken grote exporteurs naar China naar verwachting een flinke tuimeling. Zo ziet het ernaar uit dat aandelen van vliegtuigbouwer Boeing, machinefabrikant Caterpillar en de autoconcerns Ford, General Motors (GM) en Fiat Chrysler diep in het rood openen. Ook landbouwproductenhandelaren zoals Archer Daniels Midland en Bunge staan onder druk.

Facebook blijft ook in de belangstelling staan. Oprichter Mark Zuckerberg heeft aangekondigd in het Amerikaanse Congres later deze maand tekst en uitleg te geven over het privacyschandaal dat speelt bij het internetbedrijf. Facebook verloor miljarden aan beurswaarde, nadat bekend was geworden dat onderzoeksbedrijf Cambridge Analytica persoonlijke gegevens van miljoenen gebruikers had gebruikt voor de verkiezingscampagne van Trump.

Verder lijken de techfondsen een moeilijke dag te gaan krijgen na het herstel op dinsdag. Voorbeurs staan bedrijven als Tesla, Amazon en Facebook in de min. Ook chipbedrijven staat een negatieve opening te wachten.

Beleggers verwerken ook het banencijfer van loonstrookbedrijf ADP. Daaruit bleek dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in maart met 241.000 banen is gegroeid. Dat cijfer was beter economen hadden verwacht en loopt vooruit op het belangrijke banenrapport op vrijdag. Er komen ook gegevens over de Amerikaanse dienstensector en de fabrieksorders.

Dinsdag toonde Wall Street nog behoorlijk herstel van de stevige koersval op maandag. De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 1,7 procent hoger op 24,033,36 punten. De brede S&P 500 won 1,3 procent tot 2614,45 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 1 procent tot 6941,28 punten.