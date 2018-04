BAM aan de slag met Engels ziekenhuis

Gepubliceerd op | Views: 208

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM is gekozen voor de herontwikkeling van een ziekenhuis in de Engelse plaats Whitby. Met het project is een bedrag gemoeid van 11,9 miljoen pond (13,6 miljoen euro).

De opdracht komt van de Britse gezondheidszorgdienst NHS.