@ jaar2018 mmm wel even de feiten goed neerzetten. De directeur van milieudefensie verdient net zo veel als de medewerkers daar en dat is een minimaal loon. De vereniging bestaat sowieso uit 50% vrijwilligers die voor niets werken. Dus als je over leugens begint eerst even zelf je feiten checken. En welke 'leugens en smaad' die milieudefensie over Shell zou vertellen kloppen dan niet? Shell is toch zeer schadelijk bezig met zijn fossiele producten?



@barondehuile: waarom gaat het (wat?) bergafwaarts als je in alternatieven investeert ipv nog meer fossiel? Duurzame energie is beter voor het milieu EN de economie, niet voor de gevestigde belangen (van shell aandeelhouders) dat inderdaad niet.