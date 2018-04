Oud-topman Merrill Lynch naar Deutsche Bank

Gepubliceerd op | Views: 263

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Deutsche Bank is van plan de oud-topman van de Amerikaanse bank Merrill Lynch, John Thain, te benoemen tot commissaris. Zijn voordracht komt te midden van vermeende spanningen in de top van de grootste bank van Duitsland.

De nominatie van Thain zal in mei worden voorgelegd op de aandeelhoudersvergadering van Deutsche Bank, plus voordrachten van drie andere commissarissen. Merrill Lynch werd in 2008 tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis overgenomen door Bank of America om een faillissement van de zakenbank te voorkomen. Thain gaf eerder ook leiding aan beursbedrijf NYSE.

Onlangs kwamen berichten naar buiten dat topman John Cryan van Deutsche Bank onder druk zou staan en dat het financiële concern op zoek is naar een opvolger. Zijn positie zou wankelen door de zwakke prestaties van de bank en de dalende beurskoers. Hij zou ook in de clinch liggen met president-commissaris Paul Achleitner over de strategische koers. Cryan verklaarde later dat hij aanblijft en dat er geen sprake is van een conflict met Achleitner.