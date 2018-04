Handelsconflict VS en China escaleert

De USA had vorig jaar een handelstekort van 800 ! miljard dollar, minstens de helft heeft te maken met China dat zelf een handelsoverschot van tenminste 400 miljard dollar had.





Het is logisch dat er dan iets moet gebeuren. Dat ben je als president zelfs verplicht aan je volk.



Nederland heeft een handelsoverschot van ca 90 miljard en het is dan ook bijzonder hypocriet om de schuld in Trump's schoenen te schuiven.

Hij is de reparateur van wat anderen langzaam maar zeker in de vernieling hebben geduwd.



Maar beter laat dan nooit. Stel je eens voor wat er anders zou kunnen gaan gebeuren.