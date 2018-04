'Welkom nieuws voor Boskalis'

Gepubliceerd op | Views: 1.859

AMSTERDAM (AFN) - Het binnenslepen van een order ter waarde van 400 miljoen euro voor de aanleg van een polder in Singapore is ,,niet onbetekenend" voor Boskalis dat een orderportefeuille bij zijn baggerdivisie heeft van circa 2,5 miljard euro. Dat schrijven kenners van KBC Securities woensdag in een rapport over de baggeraar en maritiem dienstverlener.

De bank noemt de opdracht, die Boskalis samen met Penta Ocean Construction Company zal uitvoeren, zeer welkom nieuws na de ,,gebrekkige vooruitzichten" voor de baggerdivisie vorige maand. De volumes zijn volgens de kenners wel goed, maar de marges worden wat laag bevonden. KBC wijst op de aanbesteding, waarbij de combinatie met Boskalis is geselecteerd op basis van kwaliteit. Als het op prijs aankwam, rolde het in Amsterdam genoteerde bedrijf als vierde uit de bus.

De bank merkt verder op dat het aanleggen van een polder over het algemeen een lagere winst genereert dan landaanwinningsprojecten. Dit samen met het feit dat de omgeving waar gebaggerd moet worden als moeilijk wordt bestempeld, kan volgens KBC de ietwat lauwe reactie op het nieuws van gisteren kunnen verklaren.

Polderontwikkeling

De keuze voor polderontwikkeling in dit betreffende gebied was mogelijk door de relatief lage diepte. ,,Maar voor sommige andere belangrijke gebieden in Singapore, bijvoorbeeld aan de zuidkant, is dit niet het geval", aldus de marktvorsers.

KBC handhaafde zijn advies accumulate met een koersdoel van 33,50 euro. Het aandeel Boskalis noteerde woensdag omstreeks 09.25 uur 0,7 procent lager op 23,42 euro.