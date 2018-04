'Meer desinvesteringen verwacht bij Aegon'

Gepubliceerd op | Views: 1.473 | Onderwerpen:

AMSTERDAM (AFN) - Na de verkoop van de Ierse activiteiten zal verzekeraar Aegon in de loop van dit jaar waarschijnlijk meer desinvesteringen gaan doen. Dat meldde KBC Securities.

Aegon kondigde dinsdag aan dat de verkoop van Aegon Ierland aan Athora Holding is afgerond. De netto-opbrengst van de deal bedraagt ongeveer 195 miljoen euro. De verkoop leidt tot een boekverlies van zo'n 95 miljoen euro. Dat zal worden meegenomen in de cijfers van Aegon over de eerste helft van 2018. Door de verkoop verbetert de groepssolvabiliteitsratio van Aegon naar verwachting met 4 procentpunt.

KBC stelt dat deze transactie opnieuw het voornemen van Aegon aantoont om door te gaan met desinvesteringen. Aegon is nu in 21 landen werkzaam, maar in sommige landen zijn de activiteiten erg klein en is het onwaarschijnlijk dat een sterke aanwezigheid opgebouwd zal worden. Een van de markten die Aegon volgens KBC zou kunnen verlaten is bijvoorbeeld Spanje.

KBC denkt dat Aegon na de ingezette transformatie meer stabiele winstgevendheid zal laten zien en dat er mogelijk deals komen over verkoop van activiteiten die kunnen leiden tot hogere winstuitkeringen. Het advies is buy. Het aandeel Aegon noteerde woensdag kort na opening 0,6 procent lager op 5,46 euro.