Handelsperikelen drukken op beurzen

Gepubliceerd op | Views: 2.184 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs schommelde woensdag rond de slotkoers van een dag eerder. Ook de andere Europese beursgraadmeters lieten een wisselvallig beeld zien. Beleggers bleven voorzichtig door de vrees voor een escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 526,04 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 768,53 punten. De beurzen in Londen en Parijs leverden 0,3 procent in. De DAX in Frankfurt daalde 0,8 procent.

Aan het handelsfront heeft de Amerikaanse regering een lijst gepubliceerd met meer dan 1300 Chinese producten waarvoor zij de invoertarieven met 25 procent wil verhogen. Het gaat vooral om hightech-producten. China dreigt met tegenmaatregelen.

ASML

Grootste daler bij de hoofdfondsen was chipmachinemaker ASML met een verlies van ruim 2 procent. Koploper was supermarktconcern Ahold Delhaize met een plus van 0,3 procent.

ArcelorMittal zakte 1,1 procent. Het staalconcern vecht een bod op doelwit Essar Steel aan van een consortium onder leiding van het Russische VTB Capital. Onder meer de familie achter het failliete Essar zou onderdeel uitmaken van het consortium. Volgens de wet in India is dat niet toegestaan.

MidKap

In de MidKap sloot maaltijdbezorger Takeaway de rij met een min van 3,4 procent. AMG behoorde tot de kopgroep met een plus van 0,3 procent. Topman Heinz Schimmelbusch heeft een belang van iets meer dan 3 procent in de metalengroep aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Bij de kleinere bedrijven won Nedap 0,4 procent na een tussentijds handelsbericht. De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals Nedap voluit heet, heeft in de eerste maanden van dit jaar de opbrengsten met 8 procent stijgen en is positief gestemd over de ontwikkelingen in 2018.

Swiss Re

Swiss Re verloor 1,9 procent in Zürich. Het Japanse technologieconcern Softbank zal waarschijnlijk niet meer dan 10 procent kopen in de Zwitserse herverzekeraar. Vorige maand meldden ingewijden dat Softbank een belang van 25 procent zou willen nemen in Swiss Re.

De euro was 1,2289 dollar waard, tegen 1,2262 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 63,08 dollar. Brentolie zakte 0,6 procent in prijs tot 67,68 dollar per vat.