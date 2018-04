ArcelorMittal hekkensluiter in AEX

Gepubliceerd op | Views: 624 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zakte woensdag na een licht hoger begin weer in het rood. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen met kleine koersuitslagen na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers bleven voorzichtig door de vrees voor een escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 528,02 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 769,55 punten. De beurzen in Londen en Parijs leverden 0,1 procent in. De DAX in Frankfurt daalde 0,2 procent.

ArcelorMittal was een van de grootste dalers bij de hoofdfondsen met een min van 0,5 procent. Het staalconcern vecht een bod op doelwit Essar Steel aan van een consortium onder leiding van het Russische VTB Capital. Onder meer de familie achter het failliete Essar zou onderdeel uitmaken van het consortium. Volgens de wet in India is dat niet toegestaan.