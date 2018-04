Gepubliceerd op | Views: 230

LONDEN (AFN) - Shell verkoopt zijn gehele belang van 90 procent in het offshore gasveld Gaza Marine voor de kust van de Gazastrook. Dat maakte Shell bekend, zonder financiële details te vermelden.

Het belang wordt verkocht aan het Palestine Investment Fund (PIF). Shell verkreeg het gasveld bij de overname van BG Group in 2016. Het veld is nog niet ontwikkeld. Volgens Shell past de verkoop in zijn strategie om de portfolio te versimpelen. Gaza Marine was het enige project van Shell in Palestina.