'Kleine openingswinst voor Damrak'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent woensdag waarschijnlijk licht hoger. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met kleine winsten beginnen na de verliesbeurt op dinsdag. De agenda is nagenoeg leeg. Beleggers blijven voorzichtig door de vrees voor een escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

Aan het handelsfront heeft de Amerikaanse regering een lijst gepubliceerd met meer dan 1300 Chinese producten waarvoor zij de invoertarieven met 25 procent wil verhogen. Het gaat vooral om hightech-producten. Met de invoerheffing wil de regering China straffen voor de veronderstelde diefstal van patenten van Amerikaanse bedrijven. China dreigt met tegenmaatregelen.

Staalconcern ArcelorMittal vecht een bod op doelwit Essar Steel aan van een consortium onder leiding van het Russische VTB Capital. Onder meer de familie achter het failliete Essar zou onderdeel uitmaken van het consortium. Volgens de wet in India is het voor eigenaren van firma's die bankroet zijn niet toegestaan om op onderdelen uit de boedel te bieden.

Refresco

Sap- en frisdrankbottelaar Refresco verdwijnt op 26 april van de beurs. Een dag daarvoor is de laatste handelsdag. Refresco kwam eind vorig jaar een overname door PAI en British Columbia Investment Management overeen. Het consortium heeft inmiddels 99,4 procent van de aandelen in bezit.

ASM International (ASMI) liet weten zijn aandeleninkoopprogramma te hebben afgerond. In totaal kocht ASMI voor 250 miljoen euro ruim 4,3 miljoen aandelen in. Die kostten de toeleverancier aan de chipindustrie gemiddeld 57,43 euro per stuk inclusief kosten.

Nedap

Nedap kwam met een tussentijds handelsbericht. De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals Nedap voluit heet, heeft in de eerste maanden van dit jaar de opbrengsten met 8 procent stijgen. Het bedrijf gaf aan positief gestemd te zijn over de ontwikkelingen in 2018, maar acht het nog te vroeg om zich uit te spreken over de omzetgroei over het gehele boekjaar.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager. De AEX-index zakte 0,2 procent tot 528,48 punten en de MidKap daalde 1,1 procent tot 772,64 punten. Londen en Parijs leverden tot 0,4 procent in, Frankfurt ging 0,8 procent omlaag.

New York

De beurzen in New York toonden herstel na de zware verliezen een dag eerder. De Dow-Jonesindex sloot 1,7 procent hoger op 24,033,36 punten. De brede S&P 500 won 1,3 procent en de technologiebeurs Nasdaq steeg 1 procent.

De euro was 1,2272 dollar waard, tegen 1,2262 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 63,26 dollar. Brentolie zakte 0,4 procent in prijs tot 67,83 dollar per vat.