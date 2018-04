Nikkei hoger na wisselvallige dag

Gepubliceerd op | Views: 195

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is woensdag licht hoger gesloten na een wisselvallige handelssessie. De Japanse autofabrikanten waren in trek na sterke autoverkopen op Amerikaanse bodem. Een duurdere Japanse yen en de oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China zorgden echter voor terughoudendheid onder beleggers.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,1 procent hoger de dag uit op 21.319,55 punten. Honda, Mazda, Mitsubishi en Subaru stegen tussen 1,3 en 2,1 procent. De technologiebedrijven bleven onder druk staan. De chipbedrijven Tokyo Electron en Advantest leverden tot 2,7 procent in.

De andere beurzen in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien. De beurs in Shanghai dikte 0,3 procent aan. De Amerikaanse regering heeft een lijst gepubliceerd met meer dan 1300 Chinese producten waarvoor zij de invoertarieven met 25 procent wil verhogen. China dreigt met tegenmaatregelen van gelijke schaal.

In Seoul zakte de Kospi 1,3 procent. Hyundai Motor klom 3,6 procent. De activistische belegger Elliott Advisors heeft een belang van meer dan 1 miljard dollar genomen in drie onderdelen van de Zuid-Koreaanse autogroep. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,8 procent lager en de All Ordinaries in Sydney klom 0,2 procent.