Gepubliceerd op | Views: 252 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - Het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt zijn activiteiten op de internationale vastgoedmarkt uit met een investering van 150 miljoen euro. Dat geld gaat naar een investeringsfonds voor huurwoningen in heel Europa, zo maakt PMT woensdag bekend.

Met de investering in de betaalbare huurwoningen hoopt PMT de risico's van andere investeringen in onroerend goed te compenseren. Het fonds stak tot dusver voornamelijk geld in commercieel vastgoed, zoals kantoren en winkelpanden, waarvan de bezettingsgraad sterk afhankelijk is van economische ontwikkelingen. De huurwoningmarkt zou minder last hebben van die grillen, waardoor de investeringen een stabiel inkomen opleveren.

De aangekondigde investering van 150 miljoen gaat naar een fonds van vermogensbeheerder Aberdeen Standard Investments, dat in totaal 350 miljoen euro in kas heeft. In totaal wil PMT 1 miljard euro beleggen in fondsen die zich specifiek op één segment van de vastgoedmarkt richten.