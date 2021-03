LTO: meer ruimte voor landbouw, landwinning een optie

quote: Wann.Ping schreef op 5 maart 2021 09:45:



Elke hectare land die verdwijnt voor huizen en "dozen" wordt gekocht van een boer die er een hele goede prijs voor krijgt. En elke hectare die verloren gaat aan zonnepanelen wordt verpacht door een boer die meer verdient aan de zonnepanelen dan aan boeren. Niet zo mopperen LTO.



Ik denk niet dat LTO dat zo bedoelt.Ze maken zich zorgen over de onteigening van landbouwgrond.Het is belangrijk dat we ons eigen voedsel blijven produceren en niet afhankelijk worden van alleen maar import waarbij de voedselveiligheid niet gegarandeerd is.Een optie is ook om bijv. Schiphol te verplaatsen naar de Noordzee.Hiervoor lag eind vorige eeuw al een plan klaar dat technisch en financieel onderbouwd was.Maar ik ben van mening, we zitten met veel te veel mensen opgescheept in Nederland en er komen er nog steeds velen bij.Maar daar moet je je mond over dichthouden en mag je niets over zeggen.