Medewerkers Rabobank krijgen 2,5 procent meer loon

UTRECHT (ANP) - Het personeel van Rabobank krijgt tot eind 2022 in twee stappen 2,5 procent meer loon. Ook gaat het persoonlijke budget met 1 procent omhoog. Dat zijn de bank en de vakbonden overeen gekomen, meldt vakbond CNV.

Het is voor het eerst in jaren dat de circa 23.000 medewerkers van Rabobank en hypotheekdochter Obvion weer meer loon krijgen, weet Robert Wonnink van CNV. "De Rabobank-werknemers zitten al jaren op een nullijn. Vorig jaar heeft Rabobank ruim een miljard euro winst gemaakt, het is logisch dat de werknemers daar wat van terugzien."

Naast de loonsverhoging, waarvan 1,5 procent op 1 mei aanstaande bij het loon komt en nog eens 1 procent een jaar later, zijn er ook afspraken gemaakt over bijscholing. Het ontwikkelbudget gaat van 1000 euro per werknemer naar 1400 euro en dit jaar komt daar eenmalig nog eens 400 euro bij. Ook komt er meer tijd beschikbaar voor bij- en omscholing. Dat heeft alles te maken met het aangekondigde schrappen van 5000 banen de komende jaren door de financiële instelling. Om die reden is het bestaande sociaal plan ook verlengd tot eind 2023.

Verder maakten Rabobank en de vakbonden afspraken over thuiswerken. Zo moet de bank naast een reiskostenvergoeding ook een thuiswerkvergoeding gaan betalen, afhankelijk van iemands werkpatroon. Ook is Rabobank verplicht zijn personeel te helpen om een goede thuiswerkplek te creëren.

Bovendien gaat de bank kortdurend zorgverlof volledig doorbetalen en krijgen medewerkers van wie de partner bevalt recht op vijf weken doorbetaald zorgverlof.