Sunweb en Corendon willen perspectief van premier Rutte

Reizende mensen zijn de enige verspreidingsmethode voor ziektes die van mens op mens worden doorgegeven.

Het reizen promoten is het voor lief nemen dat hierdoor mensen ernstig ziek worden!

Dus hoeveel levens mag het kosten om de hele bubs op reis te sturen.



Reizen doet ook de postbode, de winkelier die naar de markt gaat, s'avonds naar de disco of de bioscoop, enz.

Een goede regelgeving is zeker nodig, maar alles behalve thuis binnenzitten heeft gevolgen.