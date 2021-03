Beleggers blijven zich afkeren van techfondsen op Europese beurzen

quote: Shortersfeest schreef op 4 maart 2021 20:10:

Morgen de megacrash net zoals in maart 2020?Verwacht nu wel een enorme beurscrashAEX naar 300?

Haha daar zijn ze weer hoor!Maar eerlijk is eerlijk, bij met name de tech fondsen mag er best iets af.