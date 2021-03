Beleggers blijven zich afkeren van techfondsen op Europese beurzen

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam was ook donderdag weer in de ban van de techuitverkoop. Zo stonden chipbedrijven als ASML en ASMI onderaan bij de hoofdfondsen. Beleggers zijn bang dat de techaandelen te snel zijn gestegen en niet meer verder omhoog kunnen. Die ruilen ze dan ook in voor bedrijven die naar verwachting gaan profiteren van het herstel van de economie na de coronacrisis. Zo stonden winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (URW) en bierbrouwer Heineken met grote plussen bovenaan.

Chipmachinemaker ASML leverde 6,1 procent in en ASMI verloor 5,1 procent. Ook maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway, dat tijdens de crisis hard groeide, en techinvesteerder Prosus leverden flink in met minnen van 3,3 en 2,7 procent. Bij Just Eat Takeaway speelde ook het nieuws mee dat rivaal Deliveroo naar de beurs gaat. URW won juist 6 procent en Heineken kreeg er 5,3 procent bij.

Galapagos won 3,9 procent. Beleggers reageerden positief op de tussentijdse resultaten van veiligheidsstudies van het middel filgotinib. De resultaten zijn een opsteker voor de biotechnoloog die de afgelopen tijd kampte met tegenvallende testen met mogelijke medicijnen.

Chips

Bij de middelgrote bedrijven was een vergelijkbaar beeld te zien. URW-branchegenoot Eurocommercial Properties won hier 1,5 procent, terwijl chipbedrijf Besi 6,7 procent omlaag dook.

De AEX-index als geheel daalde 0.9 procent tot 657,67 punten, de MidKap leverde 1,3 procent in en kwam op een stand van 976,03 punten uit. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren tot 0,4 procent. In Parijs ging de beurs een fractie omhoog.

Boskalis

Boskalis verloor 1,6 procent. De baggeraar en maritiem dienstverlener boekte in 2020 minder omzet, maar presteerde desondanks beter dan verwacht. Pharming dikte 0,2 procent aan. Het biotechnologiebedrijf zag de jaaromzet stijgen dankzij sterke verkopen van zijn medicijn Ruconest in de VS. De winst nam echter af door de sterke waardedaling van de dollar ten opzichte van de euro.

In Frankfurt zakte Lufthansa 3 procent. De Duitse luchtvaartmaatschappij leed in het coronajaar 2020 een recordverlies en verwacht dit jaar slechts de helft van het aantal vluchten van voor de coronacrisis uit te voeren. Pas in 2024 denkt Lufthansa dat de passagierscijfers weer op het niveau van voor de crisis zullen uitkomen.

De euro was 1,2045 dollar waard, tegen 1,2070 dollar een dag eerder. De olieprijzen stegen nadat oliekartel OPEC besloot de productiebeperkingen ook in april door te zetten. Een vat Amerikaanse olie werd 5,2 procent duurder op 64,44 dollar. Brentolie werd 5,1 procent meer waard en verruilde voor 67,33 dollar per vat van eigenaar.