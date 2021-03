Advies: nieuw kabinet moet niet zomaar uitgaven verhogen

quote: andre68 schreef op 4 maart 2021 17:57:

De extra uitgaven laten ze vooral door de gemeenten doen. Hup +10% WOZ erbij in 2021.



Dat is een grote meevaller, want dat betekent dat je vermogen de pan uit rijst.En dat geld is hard nodig om de extra zorg in de gemeente te betalen en andere nuttige dingen;het gaat om je eigen omgeving; waar je vroeg of laat ook van afhankelijk bent.