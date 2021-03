Wall Street begint wisselend aan dag

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn ook donderdag weer op zoek naar de juiste richting. Beleggers verkopen hun techaandelen die de laatste tijd fors in waarde zijn gestegen, omdat ze bang zijn dat die te duur zijn geworden. Daarvoor in de plaats steken ze hun geld in bedrijven die flinke klappen hebben gekregen in de coronacrisis. Die kunnen juist flink gaan profiteren van het verwachte herstel nu de wereld door vaccinaties langzaam weer naar zijn normale staat terugkeert.

Dat herstel verloopt momenteel nog haperend, zo bleek uit de meest recente cijfers voor de Amerikaanse steunaanvragen. Die gingen onverwacht weer omhoog. Verder kijken beleggers ook nog uit naar een toespraak van Federal Reserve-president Jerome Powell. Die spreek mogelijk over de angst van beleggers dat verdere coronasteun van de Amerikaanse politiek lijdt tot hoge inflatie.

In de openingsminuten ging de Dow-Jonesindex 0,4 procent vooruit naar 31.383 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,1 procent bij tot 3823 punten en techbeurs Nasdaq daalde 0,4 procent naar een stand van 12.949 punten.

Apple

Qua bedrijven staat Apple in de belangstelling. De iPhonemaker wordt nu ook in het Verenigd Koninkrijk onderzocht vanwege machtsmisbruik. Steen des aanstoots is het verplichte gebruik van Apples betalingssysteem voor bedrijven die hun programma's in de App Store willen aanbieden. Apple steeg een fractie.

Supermarktketen Kroger liet weten vorig jaar flink te hebben geprofiteerd van online shoppende consumenten. Voor dit jaar wordt het moeilijk om die prestaties te herhalen. Kroger steeg 1,7 procent.

Tidal

Financieel dienstverlener Square van Twitter-baas Jack Dorsey, neemt muziekstreamingsdienst Tidal over van rapper en zakenman Jay-Z. Het aandeel Square daalde 3 procent.

Verder doen financiële fondsen als Goldman Sachs, Bank of America en Citigroup het goed met plussen tot 1,3 procent. Oliebedrijven als Chevron en ExxonMobil stegen tot 1,5 procent.

Amerikaanse olie werd 1,5 procent duurder op 62,20 dollar per vat, Brentolie steeg 1,7 procent in prijs naar 65,19 dollar. De euro was 1,2039 waard tegen 1,2070 dollar een dag eerder.