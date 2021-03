DNB-president Knot: stijgende rente geeft optimisme weer

quote: Dikke Durk schreef op 4 maart 2021 14:42:

[...]

Hij geeft een reden voor zijn mening (en ook een zeer goede), jij niet voor die van jou, maar tegelijkertijd beledig je hem wel.

[...]Hij geeft een reden voor zijn mening (en ook een zeer goede), jij niet voor die van jou, maar tegelijkertijd beledig je hem wel.

Precies.Ook op Bloomberg stond een uitleg over de spike bij de plaatsing van een US bond auction. Angst voor inflatie was de voornaamste maar ook nog wat andere redenen over oa. het wel of niet beeindigen van de beperkingop het aanhouden door banken van US treasuries.De spike is al weer teniet gedaan dus dan zou het optimisme waar Knot op doelt ook weer weg zijn?