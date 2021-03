Ook vakbond CNV zint op acties bij supermarkten

UTRECHT (ANP) - Vakbond CNV wil ook acties op touw zetten bij supermarkten. Medewerkers van de supers en hun distributiecentra zouden volgens de bond een stevige loonsverhoging moeten krijgen, maar daar willen de werkgevers maar niet aan. Eerder begon vakbond FNV al met het organiseren van kleine stakingen.

CNV-onderhandelaar Jacqueline Twerda vindt het onbegrijpelijk dat de supermarktbazen niet willen instemmen met de door de bond gevraagde loonsverhoging van 5 procent. Daarentegen was er wel geld beschikbaar voor een fors hogere beloning van topman Frans Muller van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn. Hij zag zijn beloning vorig jaar met 1,6 miljoen euro stijgen tot dik 6 miljoen euro, dankzij de fors gestegen omzetten van de super in de coronaperiode.

Ook is de vakbondsvrouw niet te spreken over de eenzijdig en zonder akkoord met de bonden afgekondigde mini-loonsverhoging van 2,5 procent voor de medewerkers. "Daar proberen ze de eigen mensen mee af te kopen en mild te stemmen. Maar het komt niet in de buurt van wat wij verlangen in die nieuwe cao."

Kleinschalige acties

Personeel van supermarkten en distributiecentra heeft de afgelopen weken al meerdere keren het werk neergelegd. Volgens FNV gaat het om kleinschalige acties, aangezien de bond bij de supermarkten niet zo sterk vertegenwoordigd is. De vele jongeren die bij de supers werken, staken doorgaans niet. FNV-bestuurder Mari Martens rekende landelijk op hooguit honderd stakers per keer, wat betekent dat er per filiaal hooguit enkele medewerkers meedoen.

CNV zal zich waarschijnlijk aansluiten bij het actietraject van FNV. Daarom heeft de bond een ultimatum gestuurd naar de werkgevers. Als ze niet voor maandag einde van de middag reageren op de cao-eisen van de bond, dan zijn acties de volgende stap. Volgens Twerda gaat het om een formele stap. Ze kan zich eigenlijk al niet meer voorstellen dat de supermarkten opeens nog overstag willen gaan. "We onderhandelen al sinds half september over een nieuwe cao."