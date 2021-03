EU-wetgeving moet einde maken aan loondiscriminatie in bedrijven

Terug naar de CCCP tijd allemaal gelijk.



De basis van een gezonde arbeidsmarkt zou moeten zijn vraag en aanbod. Als je het loon te laag vind ga je toch naar een ander en als iedereen bij een bedrijf wegloopt gaan de lonen vanzelf omhoog.

Als er te veel van een bepaalt soort functie beschikbaar is gaan de lonen naar beneden.



Dit allemaal vastleggen heeft totaal geen zin en het is meestal de sloomste binnen de firma die dan met deze wet in zijn hand een potje loopt te zeiken. Het nadeel van deze wet is dat je als individu dus nooit een loonsverhoging kunt afdwingen omdat de werker dat dan ook aan de rest moet geven.



Verzorgingsstaat is goed maar pamperen is overbodig met is tegenwoordig assertief genoeg om hier zelf invulling aan te geven.