Uitspraak over rente brengt miljoenenclaim tegen ABN dichterbij

DEN HAAG (ANP) - Een nederlaag die ABN AMRO voor klachtencommissie Kifid heeft geleden, brengt een miljoenenclaim tegen de bank dichterbij. De financieel dienstverlener moet een klant compenseren die vindt dat hij te veel rente heeft betaald over een doorlopend krediet. Die uitspraak sterkt Consumentenbond Claimservice in het voornemen om namens andere klanten met een zelfde soort lening een miljoenenclaim in te dienen tegen ABN AMRO.

Het Kifid, dat oordeelt over conflicten tussen klanten en hun verzekeraars of banken, stelde een klant in het gelijk die vond dat ABN AMRO hem te veel rente liet betalen. Hij nam tussen 2010 en 2018 een doorlopend krediet af met variabele rente. Maar waar de marktrentes die de bank zelf moet betalen almaar daalden, gebeurde dit niet met de tarieven die de klant over zijn Flexibel Krediet moest betalen.

De klachtencommissie oordeelt dat klanten mogen verwachten dat ze minder rente hoeven te betalen als de marktrentes ook omlaaggaan, tenzij de bank vooraf iets anders heeft vermeld. ABN AMRO moet nu uitrekenen hoeveel rente de klant te veel betaalde. De klager zelf schat dit op 25.000 euro.

Tientallen miljoenen euro's

ABN AMRO heeft in totaal zo'n 80.000 van dit soort leningen verstrekt, schat Consumentenbond Claimservice. Deze aan de Consumentenbond gelieerde claimorganisatie overweegt namens die klanten geld terug te eisen van ABN AMRO. De recente uitspraak van Kifid maakt die zaak sterker. Directeur Stef Smit van Consumentenbond Claimservice zegt nu eerst de reactie van de bank te willen afwachten.

Stichting Geldbelangen, die de klant in deze bewuste Kifid-zaak bijstond, stipt aan dat de claims in de tientallen miljoenen euro's kunnen lopen. Crédit Agricole werd om eenzelfde soort zaak terechtgewezen en compenseert nu ongeveer 70.000 mensen. Daarvoor reserveerde de van oorsprong Franse kredietverstrekker 123 miljoen euro.

ABN AMRO is niet de enige bank die wegens te hoge rentes voor consumenten hoge claims kan verwachten. Consumentenbond Claimservice onderzoekt ook mogelijke zaken tegen het Spaanse Santander en Vesting Finance.