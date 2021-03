Uitgaven aan radioreclame herstelden eind 2020 na coronaklap

AMSTERDAM (ANP) - De uitgaven aan radioreclame in Nederland waren in het vierde kwartaal van vorig jaar weer terug op het niveau van 2019. Vooral in de eerste helft van het coronajaar had de markt voor radioreclame last van de gevolgen van de crisis, meldt het Radio Advies Bureau (RAB). Daardoor kwamen de bestedingen over heel het jaar nog wel een stuk lager uit.

In totaal staken adverteerders vorig jaar 170 miljoen euro in radioreclame, 17 procent minder dan een jaar eerder. In de eerste jaarhelft werd er op jaarbasis nog 30 procent minder uitgegeven. "De omzetdaling wordt vooral veroorzaakt door de eerste shockreactie van adverteerders tijdens de eerste lockdown", aldus RAB. Veel bedrijven bezuinigden in die onzekere beginperiode van de coronacrisis flink op hun advertentiebudgetten.

Volgens de marketingorganisatie van radiostations, die zich hierbij baseert op ander onderzoek, steeg de luistertijd in 2020 met 14 minuten per dag. Gemiddeld zouden radioluisteraars 4 uur en 15 minuten per dag naar de radio luisteren.