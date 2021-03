Chipbedrijven ASMI en ASML onderaan in dieprode AEX

Wat een forse daling zeg terwijl de k/w van bijvoorbeeld ASMI en Besi niet te vergelijken zijn met de amerikaanse techfondsen. Ook bulken deze fondsen van de cash getuige hun winsten en aandelen inkoopprogramma's dus een hogere rente zal hen minder raken. Of zijn het juist de investeerders/banken uit de USA die hun nederlandse aandelen dumpen . Laat maar even een paar dagen uitrazen en dan is er weer ruimte om up te gaan is de ervaring.