Forse afname winkelverkopen in eurozone door lockdowns

LUXEMBURG (ANP) - De winkelverkopen in de eurozone zijn in januari stevig gedaald door de strenge lockdownmaatregelen in veel Europese landen tegen het coronavirus. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat gingen de detailhandelsverkopen in het eurogebied met 5,9 procent omlaag in vergelijking met december.

Winkeliers in de non-foodsector hadden het moeilijk, met een afname van de verkoop met 12 procent. Onder die sector vallen bijvoorbeeld kleding- en schoenenwinkels, meubelzaken en elektronicaverkopers die verplicht de deuren moesten sluiten. Dat werd wel deels gecompenseerd door hogere internetverkopen. De verkoop van levensmiddelen ging licht omhoog omdat supermarkten wel open mogen blijven.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde onlangs een recordkrimp voor Nederlandse winkeliers in de non-foodsector in januari. De verkoop kelderde op jaarbasis met bijna 38 procent, de sterkste krimp sinds het statistiekbureau deze cijfers in 2005 begon bij te houden.

Als wordt gekeken naar de gehele Europese Unie gingen de winkelverkopen in januari met 6,4 procent omlaag. Binnen de EU werden de sterkste dalingen gemeten in Oostenrijk (min 16,6 procent), gevolgd door Ierland en Slowakije. In Nederland ging het volgens Eurostat om een daling met 5,1 procent. In landen als bijvoorbeeld Zweden, Bulgarije en Estland nam de verkoop wel toe.