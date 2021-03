Brussel: in 2030 moeten 8 op de 10 mensen een baan hebben

'Zeker 60 procent van de volwassen bevolking moet tegen die tijd jaarlijks een cursus of opleiding volgen. ' Waarom ? Gewoon lekker leven mag niet meer. Op een gegeven moment ben je wel uitgeleerd want de geschiedenis herhaalt zich steeds en sommige (de EU bijvoorbeeld) gaat dan wel naar die cursus maar doet er zeer weinig mee. Ze hebben bijvoorbeeld nog steeds niet geleerd dat de overheid niet de bron van de werkgelegenheid is maar de ondernemers die kansen zien. (en tegen bureaucratie aan lopen)



En armoede bestrijding is ook simpel begin maar eens in je eigen kosten te snijden dan hoeft er minder belasting worden geheven en zijn er ook minder mensen arm. De collectieve lasten zijn van af 1930 tot nu van 19 naar 48% gestegen.