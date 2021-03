'Europese vraag naar zeewier veel groter dan de productie'

DEN HAAG (ANP) - De vraag naar zeewier voor menselijke consumptie is in Europa veel groter dan de productie. In Europa wordt minder dan 1 procent van het mondiale volume geproduceerd, terwijl er 10 procent van de wereldwijde zeewierproductie wordt afgenomen. Dat meldt North Sea Farmers, dat meer dan honderd bedrijven in de sector vertegenwoordigt.

De productie van zeewier heeft volgens North Sea Farmers een totale marktwaarde van 8,4 miljard euro. Nu importeert Europa veel uit Azië. "Maar in 2030 zou lokaal gecultiveerd zeewier al een kwart van de Europese vraag kunnen dekken", denkt de sectororganisatie. Met name windparken op de Noordzee zouden geschikt zijn als locatie voor zeewierboerderijen.

Het Belgische windpark Norther maakte vorig jaar juli bekend samen met Stichting Noordzeeboerderij een zeewierboerderij te testen in een windpark op zee. De eerste oogst moet komende lente plaatsvinden.

In Europa is onder meer vanuit de voedingsmiddelenindustrie en supermarkten een groeiende vraag naar het product. In de Oosterschelde en op Texel produceren ondernemers al zeewier voor verschillende producten zoals de vleesvervangende zeewierburgers maar ook thee en kruiden.